"Prosta sprawa": czeska mafia i gangi w Jeleniej Górze. Wciąga od pierwszej minuty

Kiedy Wojciech Chmielarz zabierał się za pisanie "Prostej sprawy", w Polsce trwał lockdown z powodu pandemii, a on, choć przecież był już uznanym pisarzem, wcale nie planował napisania powieści sensacyjnej. To miała być zabawa z fanami. Coś, co mogłoby poprawić im humor. Codziennie na profilu autora pojawiał się kolejny fragment historii, a czytelnicy komentowali i podsuwali pomysły na ciąg dalszy, z których Chmielarz nierzadko korzystał.