Eksperci zaniemówili. Takiego filmu spodziewali się dopiero za kilka lat

Niesamowity ten Spider-Man! W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania najnowsza ekranizacja komiksu Marvela zarobiła w Ameryce więcej pieniędzy niż w sumie najpopularniejszy do tej pory tytuł roku. Do minionego weekendu na liście kinowych hitów znajdował się "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" (także oparty zresztą na komiksach Marvela), który miał na koncie 224,5 mln dol. W klasyfikacji wszech czasów "Spider-Man: Bez drogi do domu" uzyskał 3. rezultat w historii. Eksperci w Stanach zaniemówili. Spodziewali się, że rynek kinowy po zapaści związanej z pandemią będzie potrzebował kilku lat, aby film mógł osiągnąć tak spektakularny wynik.