Renfield - recenzja Blu-ray od Galapagos

Cześć z was pewnie sięgnie po "Renfielda" skuszona obecnością przeżywającego drugą, a może już nawet trzecią młodość Nicolasa Cage'a. Wprawdzie pojawia się on tu w roli drugoplanowej i nie dociska gazu jak w "Mandy", to i tak jego zblazowany i egocentryczny Dracula kradnie każdą scenę. Równie dobrze poradzili sobie Nicholas Hoult w roli stłamszonego pomocnika i lecąca na autopilocie Awkwafina sprawiająca wrażenie, jakby w każdym filmie grała wciąż tę samą rolę.