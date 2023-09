Reżyser "Norwegian Dream" o różnicach między Polakami a Norwegami. "Dzielą nas tylko dwie godziny lotu, a mentalnie lata"

Pewien nowy znajomy powiedział mi kiedyś "nie przeszkadza mi to, że jesteś Polakiem, jestem z tym zupełnie ok". A potem powtórzył to drugi, trzeci i nawet ósmy raz. Pewnie myślał, że cały czas spotykam się z taką stereotypizacją, ale swoim zachowaniem pokazał, że sam posługuje się jakimś schematem myślowym. To jest podobna retoryka jak od Norwegów często można usłyszeć "nie jestem rasistą, ale…". Pamiętam też jak w drodze do mojej szkoły był napis na furtce dużego zamożnego domu "nie parkuj tutaj, bo wyślę Twój samochód do Polski – w częściach".