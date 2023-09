Rap, eutanazja, Kościuszko i Jagna. Takiej mieszanki na festiwalu w Gdyni dawno nie było

Z pewnością Gdynia nie zawiedzie kinomaniaków. To tam będzie można po raz pierwszy obejrzeć "Chłopów", którzy zrobili furorę na festiwalu w Toronto. Czy to malowany film w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana zostanie polskim kandydatem do Oscara? A może któraś inna z produkcji z gdyńskiego Konkursu Głównego? Opisujemy wam, co też będzie można zobaczyć w tym roku.