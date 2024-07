Robi film o "przejęciu" TVP. Komentuje internetową zbiórkę

Film o przejęciu TVP?

O tym, że Marcin Tulicki przygotowuje film o wydarzeniach z grudnia 2023 r., pisaliśmy kilka miesięcy temu. "'Przejęcie' pokaże, dlaczego tak łatwo było wtargnąć do telewizji i zawładnąć anteną. Kto za tym wszystkim stoi? [...] TVP poszła na pierwszy strzał, ale przecież chwilę później była prokuratura. Komu, kiedy i w jaki sposób zablokowano przepustki w Prokuraturze Krajowej? Do czego to wszystko prowadzi i jakie będą skutki metod działania nowego rządu? [...] Kulisy, relacje z centrum wydarzeń, niepublikowane dotąd nagrania. Odpowiemy na wiele pytań. Odpowiedzi mogą szokować" - stwierdził wtedy Tulicki.