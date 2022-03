"Rosja kontra Rosja". Przerażający obraz kraju Putina. Film powstał tuż przed wojną

- Putin to człowiek taki jak my. Jest duszą Rosji – mówi do kamery kobieta po "pięćdziesiątce" pod lokalem wyborczym. Wtóruje jej 77-latka z Moskwy, która nie ukrywa, że urodziła się w Związku Radzieckim, należała do partii komunistycznej i głosowanie na Jedną Rosję Putina to dla niej oczywista sprawa.