"Rosja to terrorystyczny kraj". Ukraiński reżyser wzywa do bojkotu

Bezwzględnie trzeba bojkotować całą rosyjską kulturę - to będzie mocny cios we władzę na Kremlu. Jeżeli jesteśmy przeciwko faszyzmowi, nie wolno akceptować niczego, co się wiąże z tą władzą. Inaczej pogrążymy się w manipulacjach. Kto opowiada się dziś za tolerancją dla rosyjskich filmów czy innych dzieł, musi mieć w tym jakiś interes. Każdy Rosjanin jest winny temu, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Dialog na ten temat będzie można zacząć dopiero za jakiś czas. Ale dziś całą rosyjską kulturę należy obłożyć silnym tabu, bo Rosja to terrorystyczny kraj.