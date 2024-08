"Love Lies Bleeding". Krew, pot i sterydy w thrillerze z Kristen Stewart [RECENZJA]

Thriller na sterydach

Choć początkowo wydaje się, że mamy do czynienia z typowym kryminałem noir, który gra na sentymentach do ejtisów, Rose Glass skręca w interesujące kierunki (czego zabrakło ostatnio w "MaXXXine" Ti Westa). Operuje motywami kina zemsty, body horroru i balansuje na granicy paranoi, zmieniając film w bad trip na sterydach. Nie wszystkie zabiegi można uznać za trafione, jak choćby finałowy bieg olbrzymek w chmurach, ale Glass to bez wątpienia powiew świeżości i autorskie spojrzenie, które warto śledzić. Trzeba też pamiętać, że swój wkład w "Love Lies Bleeding" miała współautorka scenariusza Weronika Tofilska. Mocną stroną jest również obsada: świetna Katy O’Brian, wszechstronna Kristen Stewart i szalony Ed Harris. Film z zewnątrz wygląda jak coś, co widzieliśmy już setki razy, natomiast w środku czeka na nas dziwność. Ale to dziwność, do której warto zajrzeć.