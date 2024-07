Premiery w sierpniu 2024. "Love Lies Bleeding" i "Pułapka" mogą przyciągnąć tłumy

"Mnich i karabin"

Czy można zmienić życie, nie rozumiejąc swojej przeszłości? Po abdykacji monarchy Królestwo Bhutanu zaczęło modernizację i drogę do demokracji. To oznacza wdrożenie wyborów powszechnych, które nigdy wcześniej się tam nie odbywały. Co może pójść nie tak? Urzędnicy postanawiają przeprowadzić próbne wybory, by przekonać się, jakie wyzwania czekają ich w niedalekiej przyszłości. Sprawa nie będzie łatwa, ponieważ w odległych rejonach kraju mieszkańcy nie znają nawet swojej dokładnej daty urodzenia. Nie interesują ich politycy, ponieważ ufają i wierzą przede wszystkim mnichom, a tradycja i religia to dla nich najwyższe wartości. W tym ważnym i dziwnym momencie historii do Królestwa Bhutanu trafia pewien amerykański kolekcjoner broni. Pawo Choyning Dorji ("Lunana. Szkoła na końcu świata") tworzy przejmujący, ale i satyryczny, obraz o transformacji, która ma dotknąć całe społeczeństwo.





Kiedy: 2 sierpnia

Gdzie: Kino