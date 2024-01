1 z 12 Obejrzeliście "Śnieżne bractwo" Netfliksa? Te filmy i seriale survivalowe warto zobaczyć

Hiszpański kandydat do Oscara przypomniał nam, za co lubimy kino survivalowe. "Śnieżne bractwo" to poruszający dramat o katastrofie lotniczej w Andach, który poszybował na szczyt rankingu popularności Netfliksa. Wybrałem dziesięć filmów i seriali opowiadających o walce o przetrwanie, które mogą zatrzymać was przy ekranach na dłużej.