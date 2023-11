"Śnieżne bractwo" ogląda się z wymalowanym szokiem na twarzy. By przeżyć, jedli ciała

Twórcy nie robią długiego rozbiegu. Pokazują przez kilka minut ciepłe obrazki z Urugwaju, gdy drużyna rugbystów szykuje się do wylotu do Chile, na mecz. Na to, co się stało w trakcie lotu, nie mogli być gotowy. Samolot rozbił się na jednym ze wzniesień na granicy Chile i Argentyny. I żeby was ostrzec - twórcy nie odwracają ani razu kamery w drugą stronę. Dokładnie pokazują, co działo się w trakcie całej katastrofy. Łamane kości, miażdżone ciała między fotelami - to wszystko pokazane jest na ekranie. Kadry Pedro Luque są zbudowane tak, że widz ma wrażenie, że siedzi razem z tymi chłopakami w samolocie. Potem tempo tylko na chwilę słabnie.