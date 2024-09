Premiery we wrześniu 2024. Film o Ronaldzie Reaganie i polski "Idź pod prąd" zamykają miesiąc

"Stamtąd", sezon 3.

Wraca kontynuacja "Stamtąd" – jednego z najbardziej intrygujących seriali grozy ostatnich lat. To historia małego miasteczka, które skrywa mnóstwo przerażających tajemnic. Ktokolwiek przekroczy granicę przeklętej miejscowości, nie może się z niej wydostać. W dodatku mieszkańcy co noc muszą walczyć o życie. Trzeci sezon może być szczególnie emocjonujący, ponieważ widzowie wreszcie mają poznać prawdziwą naturę miasta. Pojawi się też perspektywa ucieczki. To sprawi, że bohaterowi postanowią stanąć do walki z lokalnymi koszmarami. W produkcji zagrali Harold Perrineau ("Zagubieni"), Scott McCord ("East of Middle West"), Elizabeth Saunders ("Święci z Bostonu"), David Alpay ("Dynastia Tudorów"), Chloe Van Landschoot ("Carrie"), Shaun Majumder ("O dwóch takich, co poszli w miasto"), Pegah Ghafoori ("Hello Au Revoir") czy Hannah Cheramy ("Monstrum").