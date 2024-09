Tragedia na planie pierwszego "Kruka". Śmierć Brandona Lee

Nowy "Kruk" (2024) przyniósł słabe wyniki box office’u i ostre słowa krytyki. Reżyser wersji z 1994 roku, Alex Proyas, skomentował gorzki rozgłos w swoich mediach społecznościowych: "Recenzje są brutalne. Wyniki box office’u to rzeźnia. Myślałem, że ten remake to po prostu cyniczny skok na kasę. Ale wychodzi na to, że nie ma za dużo kasy do zgarnięcia".