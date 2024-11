Grace Kelly. Blondynka Hitchcocka zostaje księżną Monako

Grace brakowało w końcu ekranu i radości płynącej z kreowania różnorodnych wcieleń aktorskich. Alfred Hitchcock wielokrotnie namawiał swoją muzę do powrotu do Hollywood. Niemal się to udało w 1964 roku, gdy kompletował obsadę filmu "Marnie". Niestety Grace została zmuszona w ostatniej chwili odrzucić rolę na wieść o ciąży, co wynika z jej korespondencji prowadzonej z reżyserem. Angaż do tytułowej roli powędrował w ręce znanej z "Ptaków" Tippi Hedren.