Alfred Hitchcock: 125 lat temu urodził się mistrz suspensu

Blondynki Hitchcocka były z pozoru dostojnymi, chłodnymi damami, pod których maską skrywał się wielki temperament, namiętność, odwaga oraz inteligencja. Fascynacja Hitchcocka blondynkami niejednokrotnie przybierała wymiar obsesji. Jego największą muzą pozostawała Grace Kelly, przyszła księżna Monako, do której żywił platoniczne uczucie. Podobnie było w przypadku szwedzkiej gwiazdy Ingrid Bergman oraz znanej z "Psychozy" Very Miles, nad którą chciał przejąć całkowitą kontrolę. Udało mu się to w przypadku innej aktorki, grającej w "Ptakach" Tippi Hedren. Hitchcock nakazał ją śledzić, posłał też próbkę pisma gwiazdy do analizy grafologicznej. Po latach od zakończenia ich współpracy Tippi utrzymuje, że Hitchcock zniszczył jej życie i karierę, oskarżając go o molestowanie.