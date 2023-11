Sean Penn na EnergaCamerimage. Nazwał Putina bestią

Podbijając temat, czy chciał poznać i porozmawiać z Putinem, Pennowi puściły nerwy: - Wiem, kim jest. Zamordował twoje i moje dzieci. Gwałcił, torturował, wykradał masowo dzieci i uczy ich, by nienawidziły swoich rodziców. I my na to pozwalamy! My wszyscy nie robimy dostatecznie wiele! To określi przyszłość naszych dzieci. Nie chcę rozmawiać z Putinem. Chcę mu wygarnąć. Dopilnuję tego, że ten film będzie przetłumaczony na rosyjski i przekażę go wszystkim agencjom rządowym tego świata, by puszczały go w Rosji. Przepchnę go przez każdy VPN, by Rosjanie go zobaczyli. Putin nie może powiedzieć nic, co naprawiłoby to, co uczynił.