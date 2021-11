"Spencer": film o Dianie z Kristen Stewart. Rodzina królewska jak z horroru

Takie ujęcie nie każdemu może przypaść do gustu, ale koncept sam w sobie nie był głupi. Problemem jest co innego. Filmowa Diana sprawia wrażenie osoby, która jest na skraju załamania nerwowego. Wydaje się potwornie egocentryczna. Ciągle się spóźnia i nieustannie narzeka na wszystko. Myśli, że rodzina królewska czuje do niej nienawiść i chce ją doprowadzić do szaleństwa.