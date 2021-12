Jeśli w tym roku macie iść do kina jeszcze na tylko jeden film, niech to będzie "Diuna" [RECENZJA]

Villenueve był świadomy zagrożeń, jakie na niego czyhały, stąd jego wersja "Diuny", na którą przyszło nam czekać cztery długie lata, to esencjonalne streszczenie niełatwej do objaśnienia historii. Film ma bardzo rozwlekłą ekspozycję, która była niezbędnym krokiem, bo bez niej każdy widz nieznający książki nie wiedziałby zupełnie, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to broń obosieczna, bo z tego powodu dla przeciętnego fana szybkiego widowiska nowa ekranizacja "Diuny" może okazać się monotonnym doświadczeniem.