Sprawa Tomka Komendy przyciąga tłumy. "Pętla" Vegi nie miała szans

Wzrost popularności na filmie Jana Holoubka to oczywiście nie tylko efekt gorszej pogody. Historia Tomasza Komendy nie przeszła jeszcze do archiwów serwisów informacyjnych i wciąż budzi duże emocje. Często bardzo skrajne, choć trzeba przyznać, że w postawie Polaków przeważa empatia i współczucie.

Pierwsi widzowie filmu o Komendzie. "Jako matka nie przeżyłabym tego"

Bardziej zwracamy uwagę na to, jakich upokorzeń doznał Komenda, z jaką niesprawiedliwością i okrucieństwem się zderzył, co bezpowrotnie stracił. Mniejszą wagę przykładamy do korzyści wynikających ze sławy, która spadła na niego równie niepodziewanie, jak przed wieloma laty wyrok sądu we Wrocławiu.