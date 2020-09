"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Wyjdziecie z kina wściekli

Tomasz Komenda pozwie Skarb Państwa przed wakacjami. To będzie rekordowa kwota

Komenda grany przez Piotra Trojana w filmie Jana Holoubka przedstawiony jest jako prosty chłopak. Pracuje w myjni samochodowej i mieszka z matką (Agata Kulesza) oraz braćmi w ciasnym mieszkaniu we Wrocławiu. Pewnego dnia z ulicy zgarnia go policja. Nie mija dużo czasu od pierwszego przesłuchania do osadzenia go w więzieniu. A tam zaczyna się jego koszmar.