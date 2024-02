Nigdy nie ukrywał swojej orientacji. Mija 25 lat od jego śmierci

Szymański urodził się w 1930 r. w Krakowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Tańca Artystycznego Janiny Jarzynówny-Sobczak. Tam uczył go m.in. Leon Wójcikowski, jeden z najwybitniejszych tancerzy charakterystycznych pierwszej połowy XX wieku, który namówił go na wyjazd do Warszawy. W stolicy w latach 1948-1950 młody Szymański występował w zespole muzycznego Teatru Nowego.