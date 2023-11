Trafił do obozu za bycie gejem. Polak nakręci film o znanym sportowcu

Ta historia bez wątpienia od dawna zasługiwała na opowiedzenie. W końcu rozpoczęły się prace nad produkcją o rekordziście świata na 800 i 1500 metrów, uczestnikiem kilku igrzysk olimpijskich, w skrócie: odnoszącym spore sukcesy biegaczu, który był prześladowany we własnej ojczyźnie. W związku z projektem zaczynają się pojawiać coraz to nowe nazwiska.

Urodzony w 1900 r. niemiecki biegacz średniodystansowy Otto Peltzer odnosił znaczne sukcesy w swojej dziedzinie. Powodzenie sportowe nie przekładało się jednak na przychylność władzy nazistowskiej. Jako zadeklarowany gej zapisał się do partii i wstąpił w szeregi SS, ale i to nie zwolniło go od kary więzienia za orientację seksualną.

W 1935 r. skazano go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Został jednak wcześniej zwolniony z odbywania wyroku pod warunkiem zrezygnowania z uprawiania sportu, a tym samym publicznego "przypominania" o swoim homoseksualizmie. Dwa lata później aresztowano go ponownie.

Po kilkuletnim pobycie w Skandynawii wrócił do Niemiec zapewniany, że wniesione wcześniej przeciwko niemu zarzuty zostaną wycofane. Jak można się domyślać, tak się jednak nie stało. Co więcej, Peltzer trafił do obozu w Mauthausen, gdzie przebywał aż do samego końca wojny, 5 maja 1945 r.

Mimo to biegacz nie stracił nadziei ani chęci na rozwój kariery w Niemczech. Po wojnie nadal próbował swoich sił w sporcie, ale nadal nie był mile widziany na arenach, zarówno przez władze (homoseksualizm nadal nie był legalny), jak i związek lekkoatletyczny, z którym Peltzer pozostawał w konflikcie. Ostatecznie przeprowadził się do dalekich Indii, gdzie w założonym przez siebie Olympic Youth Delhi wytrenował całe pokolenie przyszłych sportowców.

"The Distant Near": co wiemy o filmie?