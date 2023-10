Strachy nie na lachy. Jesień z horrorami w CANAL+ online

"The Boy". Szaleństwo czy opętanie?

Amerykanka wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, by tam podjąć pracę jako niania. Trafia do znajdującego się na odludziu zamczyska, w którym nieco wiekowi rodzice zapoznają ją z zasadami panującymi w domu i ze swoim synem, który jest… lalką o porcelanowej twarzy i dziwacznym imieniu Brahms. Może dlatego, że kocha muzykę poważną. Ktoś tu jest szalony, pomyślicie – chyba słusznie. Chłopiec akceptuje nową opiekunkę (właściwie jak on tego dokonał?), a jego rodzice w te pędy wyjeżdżają na wakacje. Co wydarzy się w ponurym zamczysku? Odludzie, młoda dziewczyna i porcelanowa lalka, którą trzeba nosić, karmić, ubierać i czytać jej poezję. Nuda. Ale po co, skoro rodzice nie patrzą?