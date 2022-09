"Tata". Od teledysku do pełnego metrażu. Ten film chwyta za serce

Jej pełnometrażowy debiut to swoiste kino drogi z wszelkimi cieniami i blaskami długiej wędrówki. Jest miejsce na wzruszenie i łzy, śmiech oraz refleksję, zwłaszcza w temacie relacji rodzinnych. Od czasu odejścia mamy Miśki ojciec i córka zbliżyli się do siebie, ale wciąż nie potrafią rozmawiać o trudnych emocjach. Wzajemnie się tego uczą, co pokazuje, że choć zadaniem rodzica jest otoczenie dziecka opieką i miłością, on też ma prawo do błędów i słabości.