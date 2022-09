"Apokawixa": polski film o zombie jest absurdalnie dobry

Można się czepiać, że "Apokawixa" to kino czysto rozrywkowe. Że ten rodzaj absurdalnego poczucia humoru nie jest dla każdego. Ale z pewnością nie można odmówić Żuławskiemu wyobraźni. To, jak swobodnie pozwala sobie na najbardziej ekstrawaganckie pomysły, które ostatecznie spinają się w spójną całość, jest imponujące. I tak, choć brzmi to niewiarygodnie, ostatecznie to właśnie czarna komedia o zombie jest do tej pory największym objawieniem tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.