"Orzeł. Ostatni patrol". Film nawet gorszy niż jego plakat

O słynnym ORP "Orzeł" słyszało pewnie sporo osób, żeby nie mówić wszyscy. To ten okręt, który miał na koncie kilka sukcesów, a na przełomie maja i czerwca 1940 r. zaginął z całą załogą w niewyjaśnionych okolicznościach. Hipotez od kilkudziesięciu lat jest kilka. Mówi się, że "Orzeł" mógł trafić na minę morską, być zbombardowany przez niemiecki bombowiec, przez pomyłkę storpedowany przez holenderski okręt podwodny lub zatopiony przez samolot należący do sił aliantów. Co się tam działo w ostatnich dniach życia załogi? Dobrze by było to w końcu zobaczyć na dużym ekranie, prawda?