To miał być przebój. Polski film pogrążony przez Euro 2020

Duży wpływ na spadek frekwencji miała oczywiście piękna, słoneczna pogoda. Jednak największe pustki na seansach filmowych przyniósł sobotni wieczór (zazwyczaj najważniejszy prime time w tygodniu), kiedy to do walki o wszystko na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej stanęła reprezentacja Polski. W środę, 23 czerwca, dowiemy się, czy Euro 2020 dalej będzie silną konkurencją dla kin. Jest to o tyle istotne, że w najbliższy piątek premierę będzie miał wielki przebój adresowany głównie do męskiej części widowni "Szybcy i wściekli 9".