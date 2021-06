Jak za starych czasów. Tłumy widzów w polskich kinach

W tym tygodniu z dobrej strony zaprezentowała się również inna nowość "Tom & Jerry". Animacja od piątku do niedzieli zgromadziła 60,8 tys. widzów, a wraz z przedpremierowymi pokazami ma już na koncie ponad 90 tys. osób. Swoje dorzuciła także "Cruella", która w stosunku do poprzedniego weekendu zanotowała wzrost popularności oraz dwa tytuły dystrybutora UIP ("Sekretne życie zwierzaków domowych 2" oraz "Ciche miejsce 2"), który niestety nie podaje do publicznej wiadomości szczegółowych danych.