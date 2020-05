TOP 10: najlepsze horrory dostępne na VOD po polsku

Pozostaje nam sięgnięcie po zasoby znajdujące się w sieci. Okazuje się, że nie wychodząc z domu możemy całkowicie legalnie i niekiedy zupełnie za darmo obejrzeć klasyki horroru , filmy kultowe lub perły, które jakimś cudem mogły umknąć uwadze. I to w polskiej wersji językowej.

"Horyzont zdarzeń" ma świetną obsadę (Sam Neil, Laurence Fishburne), broniące się do dziś efekty specjalne oraz niepodrabialny i chwytający za gardło klimat grozy. Arcydzieło gatunku? Jak najbardziej.

Rodzina prof. Normana Boyle'a wprowadza się do upiornej willi pod Bostonem. Nowi lokatorzy nie wiedzą, że dom należał do dra Freudsteina, który zmarł wiele lat temu. Ale czy na pewno?

"Brightburn: Syn ciemności", David Yarovesky, 2019, HBO GO, w ramach abonamentu

Co by było, gdyby syn planety Krypton, który rozbił się na polu państwa Kentów, nie okazał się obrońcą ludzkości, a jej katem?

Amerykański pisarz Peter Neal przylatuje do Rzymu, aby promować swoją nową książkę. Wraz z jego przybyciem rozpoczyna się makabryczny festiwal morderstw. Ofiarą sadysty, który inspiruje się prozą autora, padają kolejne kobiety. Kto jest mordercą? Bohaterowie rozpoczynają prywatne śledztwo.

"Lato 84", reż. François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell, 2018, HBO GO, w ramach abonamentu

"Lato 84" to osadzona w latach 80. wariacja na temat "Okna na podwórze" i filmów pokroju "Goonies". Trzymająca w napięciu, nieźle zagrana przez małych aktorów i zilustrowana wybornym synth popem duetu Los Matos.

Film Alfreda Sole'a opowiada o tajemniczym morderstwie nieletniej Karen, zabitej w dzień swojej pierwszej komunii świętej. Główną podejrzaną staje się jej 12-letnia, sprawiająca kłopoty wychowawcze siostra Alicja. Czy zazdrosna nastolatka byłaby zdolna do popełnienia okrutnej zbrodni?

Niezależna produkcja to nie tylko trzymający w napięciu, sprawnie nakręcony i efektowny slasher, ale całkiem udana próba poruszenia problematyki trudnego okresu dojrzewania.

Film Kowalskiego trzyma tempo, ma wyrazistych bohaterów, którym chce się kibicować (albo i nie), i co najważniejsze - jest znakomicie zrealizowany. Clou programu, czyli efekty specjalne i charakteryzacja, to najwyższa półka, a bestialstwo i inwencja scen gore miło zaskoczą niejednego fana takich atrakcji.

Tytułowy maniak to Frank Zito. Obłąkany mężczyzna obarczający się za śmierć matki, prostytutki, której ofiarą padł w dzieciństwie.

To także okrutny seryjny morderca polujący na kobiety na obskurnych ulicach Nowego Jorku. Skalpami swoich ofiar Zito ozdabia manekiny, którymi otacza się w swojej zatęchłej kawalerce.

Rodzeństwo Barbara i Johnny przyjeżdżają na grób swojej matki, aby po chwili zostając zaatakowane przez żywego trupa. Johnny ginie, a Barbara trafia do opuszczonego domu. Wkrótce dołącza do niej ciemnoskóry Ben i grupka innych ocalonych. Na zewnątrz zaczynają gromadzić się zombie.

Prof. Harold Monroe udaje się do Amazonii w poszukiwaniu grupy studentów, którzy zniknęli bez śladu. Na miejscu udaje mu się zdobyć nagranie zarejestrowane przez zaginionych badaczy. Wraca do USA i zaczyna je oglądać. Tu rozpoczyna się druga i wstrząsająca część filmu.

"Nadzy i rozszarpani", czyli "Cannibal Holocaust", to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów kiedykolwiek nakręconych. Epatujący realistycznymi scenami kaźni i okrucieństwem – na planie zabito prawdziwe zwierzęta.

Ale to także bezkompromisowy komentarz dotyczący postkolonialnej polityki, formalnie wyprzedzający swoje czasy i zapowiadający takie gatunki jak found footage czy mockument. Do tego opatrzony wspaniałą, niezwykle liryczną ścieżką nominowanego do Oscara Riza Ortolaniego.