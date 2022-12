"Troll". Mamy nowy hit Netfliksa. Dla tego filmu warto kupić abonament [RECENZJA]

I kiedy już myśleliśmy, że do końca życia Netflix będzie zasypywał nas głównie produktami filmopodobnymi, Norwegowie mówią: "potrzymajcie nam piwo". "Troll" to pierwszorzędnie zrealizowane widowisko bazujące na lokalnej kulturze i japońskich filmach o wielkich potworach. Godzilla w Oslo? Brzmi absurdalnie, ale to działa!