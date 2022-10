Twórca kultowych filmów na jubileuszu EnergaCAMERIMAGE

Do rozpoczęcia dorocznego święta kina, Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, pozostało zaledwie sześć tygodni. Jak co roku, na uczestników wydarzenia czeka nie tylko niepowtarzalna okazja by zobaczyć wyjątkowe filmy fabularne i dokumentalne, odcinki seriali i teledyski, ale także możliwość spotkania i wysłuchania wybitnych filmowców opowiadających o swojej pracy. Jean-Jacques Annaud, Jean-Marie Dreujou i Jean Rabasse, których spotkać będziemy mogli podczas jubileuszowej edycji EnergaCAMERIMAGE, to jedni z najważniejszych twórców współczesnego francuskiego kina. Nie może więc dziwić, że to właśnie ten tercet podjął się zrealizowania filmu o dramatycznych wydarzeniach, jakie cały świat obserwował 15 kwietnia 2019 roku, kiedy to jeden z symboli Paryża – Katedra Notre Dame – stanęła w ogniu. Efektem wspólnej pracy twórców jest film "Notre Dame płonie" - zrealizowana z rozmachem, wstrząsająca, prawdziwa historia walki o ocalenie jednego z najważniejszych zabytków Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. Film o sile odwagi i wiary zwykłych ludzi w starciu z potęgą niszczycielskiego żywiołu.