Upadek Liama Neesona: od gwiazdy kina akcji do kolejnego Stevena Seagala?

Po ukończeniu trzeciej części "Uprowadzonej" w 2014 roku Neeson ogłosił, że zamierza zakończyć przygodę z filmami akcji, ze względu na swój wiek. Jednak okazało się, że była to raczej kokieteria. Popularnego aktora mogliśmy oglądać w coraz to nowszych sensacyjniakach, często brutalnych filmach, w których z łatwością eliminował swoich przeciwników. W 2016 roku zagrał w wybitnym dramacie historycznym "Milczenie" Martina Scorsese, co było jednak wyjątkiem.