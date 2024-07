Widzowie w Polsce szaleli. To był jeden z najlepszych koncertów roku

W 1996 roku "Bullet with Butterfly Wings" zdobył nagrodę Grammy. Rok później singiel "The End Is the Beginning Is the End", który promował film "Batman i Robin", powtórzył ten sukces i był zapowiedzią kolejnego świetnego albumu The Smashing Pumpkins. Niestety, w tym czasie Corgan stawał się coraz bardziej wybuchową i niesympatyczną postacią. Z zespołu zaczęli odchodzić kolejni muzycy: perkusista Jimmy Chamberlin, znakomita basistka D’arcy Wretzky, gitarzysta James Iha. W końcu w 2000 roku lider The Smashing Pumpkins został sam. Zespół na kilka lat przestał istnieć.