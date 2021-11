"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2". Ten film wyśmiewa polskie wojsko i uderza w polską rację stanu? [OPINIA]

Panowie posłowie, uwierzcie: nie wszystko jest o was, nie wszyscy zajmują się atakowaniem was i dawaniem wam pola do wykazywania się patriotyczną czujnością. Niektórzy chcą sobie po prostu po pracy pooglądać, jak potwór urywa komuś głowę, czasem harcerzowi, czasem wpatrzonej w telefon nastolatce, czasem żołnierzowi. Tak to jest z potworami. Zostawcie je w lesie i zajmijcie się sprawami, które są naprawdę ważne.