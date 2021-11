Posłowie PiS krytykują polski film Netfliksa. "Podła insynuacja"'

- To niebywały skandal. Widocznie komuś się pomieszało w głowach. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swój godny udział w tym, co działo się w czasie pandemii, ale również obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Tego typu sceny obrażają – stwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jan Mosiński. 64-letni poseł PiS nazwał to "podłą insynuacją" i "dalszym pluciem na mundur żołnierza polskiego", na co "nie można pozwolić".