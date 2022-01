Rozwścieczył katolików. Lubieżny, wulgarny, obrazoburczy. "Benedetta" dziś w kinach

Autor "RoboCopa" umiejętnie zagrał też filmie także tym, jak postrzegamy główną bohaterkę. Choć szybko można wyrobić sobie zdanie, czy Benedetta to jedynie sprytna manipulatorka, która udaje stygmatyczkę i prorokinię, by przejąć władzę w klasztorze, to jednak trudno nie czuć do niej sympatii. Za sprawą brawurowej kreacji Efiry, jest pewna siebie i wyzwolona. Metafizycznego doznania szuka na swój sposób, nie poddając się religijnej represji i celibatowi. Jest w pewnym sensie bohaterką o feministycznym rodowodzie, co tylko działa na plus.