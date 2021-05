Nowy film Paula Verhoevena. Historia zakonnicy i zakazanej miłości

Scenariusz filmu "Benedetta" został oparty na biograficznej książce Judith C. Brown "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy". Fascynująca i bogato udokumentowana historia siostry Benedetty Carlini, przełożonej klasztoru Matki Bożej, została bardzo wysoka oceniona przez znawców literatury, a także historyków.