"Wilcze stado". Ręka, noga, mózg na ścianie [RECENZJA]

Pod tym względem "Wilcze stado" nie ustępuje azjatyckim klasykom gatunku w rodzaju "Story of Ricky", "Ebola Syndrome" czy "Man Behind the Sun", któremu zresztą Kim Hong-sun wyraźnie hołduje, przy okazji nawiązując do japońsko-koreańskich resentymentów. Kłopot w tym, że poza kreatywnością departamentu efektów specjalnych film nie oferuje w zasadzie nic ponadto.