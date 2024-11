Wyemigrował z Polski. "Sytuacja była nie do zmiany"

W "Konklawe" wciela się w arcybiskupa Woźniaka, bliskiego współpracownika zmarłego papieża. Jacek Koman ma kilka scen z Ralphem Fiennesem, który w filmie gra kardynała Lawrence'a, odpowiedzialnego za przeprowadzenie tytułowego konklawe. Lawrence w rozmowach z Woźniakiem musi dowiedzieć się, co dokładnie działo się w ostatnich chwilach życia papieża. Wszystko po to, by ustalić, kto będzie nadawał się do tego, by zasiąść na tronie Stolicy Piotrowej.