"Wyszyński - zemsta czy przebaczenie". Postać Prymasa Tysiąclecia zasługuje na lepszy film [RECENZJA]

Na pewno jako postać dla Polski ważna, dla wielu wybitna, zasługuje na solidną opowieść. Publicyści do dziś spierają się, co do jego słów po pogromie kieleckim w 1946 r. czy co do sensu kazania wygłoszonego w czasie strajku sierpniowego w 1980 r. Większość uważa, że był wybitnym mężem stanu, choć zdarzają się głosy odmienne, mówiące, że nadał polskiemu Kościołowi wiejskiego, ludowego i maryjnego charakteru.