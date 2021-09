Andrzej Duda chce, by młodzi to obejrzeli. "To postać, którą warto naśladować"

W rozmowie z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda wyznał, że film o Stefanie Wyszyńskim zrobił na nim duże wrażenie. – Myślę, że powinni go zobaczyć ludzie młodzi. Jeżeli ktoś będzie chciał zrozumieć, kim był naprawdę błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, dlaczego działał w taki, a nie inny sposób, to warto zobaczyć ten film. Pokazuje dojrzewanie w strasznych czasach. Polecam go wszystkim ludziom, nie tylko wierzącym. To nie jest film wielkiej akcji, ale wielkiego ducha – powiedział.