Zabiła syna dyktatora i uśmiechnęła się do kamery. Nagranie trafiło w odpowiednie ręce

Natychmiast zatrzymano też domniemane sprawczynie: Indonezyjkę Siti Aisyah i Wietnamkę Đoàn Thị Hương. Monitoring nagrał, jak jedna z nich podchodzi od tyłu do Koreańczyka i zasłania mu oczy, a potem śmiejąc się odchodzi i jak gdyby nigdy nic patrzy się w obiektyw kamery ochrony.

- Nie przesadzę, mówiąc, że czuję się, jakbym żył w filmie szpiegowskim – wyznał "The Hollywood Reporter" reżyser. Ryan White rok po premierze swojego filmu na Festiwalu w Sundance opowiedział nieco o kulisach jego powstawania.

Assassins (Zabójczynie) - zwiastun filmu

- Nie byłoby filmu bez materiału z monitoringu, a na pewno nie byłoby filmu, który dowodzi niewinności tych kobiet. Próbowaliśmy wszystkiego, żeby go zdobyć – wyznał reżyser.

Kiedy tylko zagraniczni filmowcy zaczęli węszyć wokół zabójstwa Nama, cały czas natrafiali na kolejne przeszkody. Policja, władze lotniska – nikt nie chciał udostępniać nagrania, do którego nie mieli nawet dostępu prawnicy domniemanych zabójczyń.

White w końcu zdobył kluczowe materiały wideo, ale nie zdradził swojego źródła ("To nikt z policji"). Powiedział jedynie, że wszedł w posiadanie "stosu płyt DVD z setkami godzin nagrań z różnych kamer". Przejrzenie wszystkiego i ułożenie w konkretną narrację zajęło ekipie trzy miesiące. Efekt był szokujący.

- W końcu nasze oczy zaczęły dostrzegać, co dzieje się wokół kobiet i zaczęliśmy widzieć różne twarze, które pojawiały się wiele razy – mówiła producentka Jessica Hargrave.

Z ustaleń Interpolu wynika, że mężczyźni śledzący poczynania kobiet na lotnisku to agenci z Korei Północnej. - Widok tych mężczyzn, którzy pilnują, aby mieć pewność, że kobiety zrobiły to, co faktycznie zrobiły, był naprawdę przerażający – dodała producentka.