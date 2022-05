Zakazali go oglądać. Stał się największym hitem w tym roku

Zakaz dystrybucji ekranizacji komiksu Marvela w kilku krajach arabskich nie mógł jednak w jakiś znaczący sposób negatywnie wpłynąć na jego globalną sprzedaż. Co więcej, wydaje się, że postawa cenzorów w krajach arabskich, a także ostry sprzeciw wobec hejtu, jaki pojawił się, także w krajach zachodnich, w stosunku do aktorki wcielającej się w postać Americi Chavez, sprawiły, że widzowie z jeszcze większym zainteresowaniem podeszli do najnowszej ekranizacji komiksu z uniwersum Marvela.