Hejtują młodą aktorkę. "Tchórze, którzy nie mają odwagi pokazać własnej twarzy"

W obronie młodej aktorki stanął m.in. Benedict Wong, jeden z aktorów występujących w uniwersum Marvela. Podczas wywiadu, cytowanego przez Variety, powiedział: – Powinni czuć głęboki wstyd z powodu tego, co robią. Ci trolle są tchórzami, którzy nie mają odwagi pokazać własnej twarzy. To nie jest w porządku. Wszyscy musimy wspólnie to zrozumieć… Xochitl Gomez przeszła przesłuchanie w wieku 13 lat, dołączyła do nas w wieku 14 lat jako jedna z najmłodszych aktorek MCU. To tylko młoda dziewczyna grająca swoją rolę w filmie.