"Znachor". Dziś mija 41 lat od premiery hitu. "To były naprawdę złamane nogi!"

Nie było mnie jeszcze na świecie, kiedy go kręcił, więc nie wiem, jak się wtedy czuł i co opowiadał. Ale wiem, jak było potem. Ojciec miał dosyć zasadnicze podejście do tego, co robił - traktował to przede wszystkim jak pracę, niekoniecznie zaś jak misję czy jakieś posłannictwo. Bardzo bał się "efektu Janka", czyli tego, co przez lata dotykało Janusza Gajosa, kojarzonego długo z rolą Janka w "Czterech pancernych" lub Stanisława Mikulskiego z Klossem. Ojciec nie chciał być postrzegany wyłącznie z perspektywy swoich najbardziej popularnych ról. Uciekał od tego stereotypu, chciał odskoczyć, robić inne rzeczy, grać zupełnie inne postacie.