10 mln zł na film dokumentalny. "To jest postawione na głowie"

Bardzo głęboko i skrupulatnie przeanalizować cały ten projekt. Sprawdzić, na jakim jest etapie: czy umowa jest już przygotowana, czy jest podpisana. Jaka jest treść tej umowy. Jaka jest treść, to bardzo ważne, załączników do niej. Bo załączniki mogą zawierać niezwykle istotne postanowienia dotyczące tego projektu. Myślę, że bardzo sensowne byłoby poddać ten projekt ocenie eksperckiej. Jest w Polsce spore grono specjalistek i specjalistów w dziedzinie filmu dokumentalnego i dystrybucji, także zagranicznej. Dopiero po takiej dokładnej analizie można świadomie podjąć decyzję co do dalszych losów tego przedsięwzięcia.