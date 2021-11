Dwa lata temu Tajwan zalegalizował małżeństwa tej samej płci. "Nadal jestem zdumiony, że mój kraj to zrobił"

Przez jakiś czas mówiono, że Tajlandia pracuje nad ustawą o równości małżeństw. Krążyły nawet plotki, że mogą przejść przez to, zanim zrobi to Tajwan. A po sukcesie Tajwanu Japonia próbowała pójść w jego ślady. Ale uchwalenie ustawy wiąże się z walką o władzę, z wielkim wysiłkiem, a także wymaga odpowiedniego popchnięcia we właściwym czasie. Nadal jestem zdumiony, że Tajwan to zrobił. Ale jeśli nauczyłem się czegoś w życiu, to żeby nigdy się nie poddawać. Ponieważ wszystko może się zdarzyć, jeśli ciężko nad tym popracujesz.