Holland rozlicza PiS. Mówi o potworach w rządach

Cała masa odniesień do bieżących spraw polityczno-społecznych pojawiła się już w przemówieniu wprowadzającym prezesa Akademii. Dariusz Jabłoński porównywał w nim m.in. Orły do Konstytucji RP, wskazując, że mają tyle samo lat, choć – w przeciwieństwie do najważniejszego dokumentu w państwie, "Orłów nikt nie łamał". Przywitał również obecnych na widowni polityków z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską na czele. Nawiązał także do transmisji posiedzenia Sejmu w kinie, które to wydarzenie powinno być oceniane w osobnej, 8-gwiazdkowej skali.