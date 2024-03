Aferą żyje cała Polska. Zaśmiała się politykom w twarz

W poniedziałek, 4 marca wieczorem miała miejsce 26. ceremonia rozdania nagród Polskiej Akademii Filmowej. Na odbywającej się w warszawskim Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana pojawiło się sporo gwiazd, ale i członków różnych partii. Od polityki nie dało się zresztą uciec. Najpierw od nawiązań do niej roiło się w przemówieniu prezesa instytucji, a później co rusz odnosiła się do niej prowadząca galę Karolina Korwin-Piotrowska.